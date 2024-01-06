росіяни ввечері обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Нікопольський район, без жертв
Російські війська 5 січня ввечері обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину у Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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Він зазначив, що ніч у всіх районах Дніпропетровської області була тихо. Минулося без ворожих атак.
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