росіяни ввечері обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області - ОВА

Російські війська 5 січня ввечері обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину у Дніпропетровській області. Обійшлося без постраждалих, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Учора ввечері російські загарбники знову обстріляли Нікопольщину. З важкої артилерії вдарили по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені - повідомив Лисак.

Він зазначив, що ніч у всіх районах Дніпропетровської області була тихо. Минулося без ворожих атак.

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