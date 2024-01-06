Повітряні сили: два "шахеди" вночі збили на Хмельниччині та Миколаївщині

Два ударних дрони типу Shahed, запущених російськими військами, знищили вночі у Миколаївській та Хмельницькій областях, повідомили у суботу у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Цієї ночі знищено два ворожих БпЛА "Shahed-136/131", які окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарська - рф. Обидва збиті у Миколаївській та Хмельницькій областях - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

На Хмельниччині прогриміли вибухи