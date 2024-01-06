Воздушные силы: два "шахеда" ночью сбили в Хмельницкой и Николаевской областях

На Херсонщине за сутки 1 человек погиб, еще 5 получили ранения в результате обстрела россиян

За сутки российские войска 112 раз атаковали Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб и 5 получили ранения на сельскохозяйственном предприятии.