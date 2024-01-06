Воздушные силы: два "шахеда" ночью сбили в Хмельницкой и Николаевской областях
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью сбили два российских беспилотника "шахед" - в Николаевской и Хмельницкой областях.
Два ударных дрона типа Shahed, запущенных российскими войсками, уничтожили ночью в Николаевской и Хмельницкой областях, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Этой ночью уничтожено два вражеских БпЛА "Shahed-136/131", которые оккупанты выпустили из района Приморско-Ахтарска - рф. Оба сбиты в Николаевской и Хмельницкой областях
В Хмельницкой области прогремели взрывы05 январь 2024, 23:30 • 28553 просмотра
Воздушные силы: два "шахеда" ночью сбили в Хмельницкой и Николаевской областях
Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью сбили два российских беспилотника "шахед" - в Николаевской и Хмельницкой областях.
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