россияне вечером обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области - ОВА

Российские войска 5 января вечером обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольщину в Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Вчера вечером российские захватчики снова обстреляли Никопольщину. Из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой громаде. Люди невредимы - сообщил Лысак.

Он отметил, что ночь во всех районах Днепропетровской области была тихой. Прошла без вражеских атак.

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