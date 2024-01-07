Атака на Дніпропетровщину: ПвК "Схід" знищили ворожу ракету

Під час останньої тривоги російські військові спрямували ракету на Дніпровський район Дніпропетровщини. Однак смертоносний снаряд не долетів. Його знищили оборонці неба з ПвК "Схід". За захист неба подякував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК "Схід"! Дякуємо! - написав у Телеграм очільник ОВА.

Дніпропетровщина: росіяни били з артилерії та ударними-дронами