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29 березня, 17:57 • 132704 перегляди

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28 березня, 18:00 • 134426 перегляди

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Атака на Дніпропетровщину: ПвК "Схід" знищили ворожу ракету

Атака на Дніпропетровщину: ПвК "Схід" знищили ворожу ракету

Київ • УНН

 • 39998 перегляди

Рота протиповітряної оборони "Схід" перехопила російську ракету, націлену на Дніпровський район Дніпропетровської області.

Під час останньої тривоги російські військові спрямували ракету на Дніпровський район Дніпропетровщини. Однак смертоносний снаряд не долетів. Його знищили оборонці неба з ПвК "Схід". За захист неба подякував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

російські терористи не вгамовуються. Скерували ракету на Дніпровський район. Та її знищили бійці з ПвК "Схід"! Дякуємо!

- написав у Телеграм очільник ОВА.

Дніпропетровщина: росіяни били з артилерії та ударними-дронами07.01.24, 10:16 • 34404 перегляди

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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