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Атака на аэродром в пскове: в Воздушных силах рассказали, сколько самолетов Ил-76 есть на вооружении у россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. На самолетах Ил-76, четыре из которых были поражены в результате атаки на авиабазу в пскове в рф, россияне перевозят грузы, вооружение и личный состав. У рф есть еще десятки таких самолетов. Об этом сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Цитата

“Ил-76, которыми перевозят грузы, вооружение, личный состав, к - сожалению, таких самолетов у них еще много. Это десятки самолетов. Этот самолет является основой, то есть платформой для А-50, самолета дальнего радиолокационного обнаружения. Таких самолетов есть около 5-6 в боеготовности", - сказал спикер.

По его словам, Ил-76 также перевозят "шахеды" из Тегерана в москву.

Как отметил спикер, хоть и россия имеет десятки таких самолетов в исправном состоянии, но, “глядя на спутниковые снимки, четыре из них уже точно не будет использовать".

“Это невероятный психологический фактор для всего населения россии, для их военных. Вы видите истерику в российских пабликах, в российских пропагандистских каналах. Им это очень не нравится, что происходит. Но чего они хотели”, - добавил Игнат.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что беспилотники, которые атаковали авиабазу в пскове у рф, были запущены с территории россии.

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