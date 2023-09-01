Атака на аеродром у пскові: у Повітряних силах розповіли, скільки літаків Іл-76 є на озброєнні у росії

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“Іл-76, якими перевозять вантажі, озброєння, особовий склад, на - жаль, таких літаків у них ще багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50, літака дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5-6 у боєготовності", - сказав речник.

За його словами, Іл-76 також перевозять "шахеди" з Тегерана в москву.

Як зазначив речник, хоч і росія має десятки таких літаків у справному стані, але, “дивлячись на супутникові знімки, чотири з них вже точно не буде використовувати".

“Це неймовірний психологічний фактор для всього населення росії, для їх військових. Ви бачите істерику в російських пабліках, в російських пропагандистських каналах. Їм це дуже не подобається, що відбувається. Але чого вони хотіли”, - додав Ігнат.

Доповнення

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що безпілотники, які атакували авіабазу в пскові у рф, були запущені з території росії.