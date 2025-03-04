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Атака дронов на Киевщине: зафиксированы пожар на предприятии и поврежденный дом

Киев • УНН

 • 24409 просмотра

В Бориспольском районе Киевщины в результате атаки вражеских дронов произошел пожар на предприятии. В многоэтажном доме выбиты окна, пострадавших среди гражданских нет.

Атака дронов на Киевщине: зафиксированы пожар на предприятии и поврежденный дом

Оккупанты обстреляли Киевскую область, в результате чего возник пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В Киевской области продолжается воздушная тревога из-за массированной атаки вражеских беспилотников. В результате удара в Бориспольском районе поврежден многоэтажный жилой дом – выбиты окна. Также зафиксирован пожар на одном из предприятий. 

На месте событий работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет. 

Угроза воздушной атаки остается, жителей призывают находиться в укрытиях до отмены тревоги.

Напоминаем

Ранее Воздушные Силы предупреждали о угрозе применения ударных БПЛА в области.

Воздушные Силы предупреждают о движении вражеских дронов над Украиной04.03.25, 22:09 • 30591 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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