Атака дронов на Киевщине: зафиксированы пожар на предприятии и поврежденный дом
Киев • УНН
В Бориспольском районе Киевщины в результате атаки вражеских дронов произошел пожар на предприятии. В многоэтажном доме выбиты окна, пострадавших среди гражданских нет.
Оккупанты обстреляли Киевскую область, в результате чего возник пожар на одном из предприятий. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В Киевской области продолжается воздушная тревога из-за массированной атаки вражеских беспилотников. В результате удара в Бориспольском районе поврежден многоэтажный жилой дом – выбиты окна. Также зафиксирован пожар на одном из предприятий.
На месте событий работают спасатели и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет.
Угроза воздушной атаки остается, жителей призывают находиться в укрытиях до отмены тревоги.
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Воздушные Силы предупреждают о движении вражеских дронов над Украиной04.03.25, 22:09 • 30591 просмотр