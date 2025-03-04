Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок
Київ • УНН
В Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа на підприємстві. У багатоповерховому будинку вибито вікна, постраждалих серед цивільних немає.
Окупанти обстріляли Київщину, через що виникла пожежа на одному з підприємств. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
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У Київській області триває повітряна тривога через масовану атаку ворожих безпілотників. Внаслідок удару в Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – вибито вікна. Також зафіксовано пожежу на одному з підприємств.
На місці подій працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.
Загроза повітряної атаки залишається, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.
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