Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок

Окупанти обстріляли Київщину, через що виникла пожежа на одному з підприємств. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

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У Київській області триває повітряна тривога через масовану атаку ворожих безпілотників. Внаслідок удару в Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – вибито вікна. Також зафіксовано пожежу на одному з підприємств.

На місці подій працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає.

Загроза повітряної атаки залишається, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

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