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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок

Київ • УНН

 • 24413 перегляди

В Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа на підприємстві. У багатоповерховому будинку вибито вікна, постраждалих серед цивільних немає.

Атака дронів на Київщину: зафіксовані пожежа на підприємстві та пошкоджений будинок

Окупанти обстріляли Київщину, через що виникла пожежа на одному з підприємств. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

У Київській області триває повітряна тривога через масовану атаку ворожих безпілотників. Внаслідок удару в Бориспільському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок – вибито вікна. Також зафіксовано пожежу на одному з підприємств. 

На місці подій працюють рятувальники та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, жертв серед цивільного населення немає. 

Загроза повітряної атаки залишається, мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Нагадаємо

Раніше Повітряні Сили попереджали щодо загроза застосування ударних БпЛА в області.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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