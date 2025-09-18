Атака дронов на Киевщине: мужчина получил ранение спины из-за падения обломков

В Киевской области в результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона ранен человек, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

В результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе ранен человек. Мужчина 60 лет предварительно получил осколочное ранение поясничной области спины. Состояние среднее - говорится в сообщении.

По данным ОВА, сейчас пострадавший госпитализируется в местную больницу.

