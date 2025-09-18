Атака дронов на Киевщине: мужчина получил ранение спины из-за падения обломков

$41.190.02
12:49 • 10900 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 20010 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 29303 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 19642 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 18138 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 27872 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 15491 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 47072 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 44073 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 33474 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Марк Цукерберг провалил презентацию «очков искусственного интеллекта» от Meta - СМИ18 сентября, 07:02 • 10657 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на завод "Газпрома" в Башкортостане: возник пожарVideo18 сентября, 08:55 • 6198 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 26284 просмотра
10-летний мальчик больше года ухаживал за двумя братьями с генетическим заболеванием: прокуратура инициировала расследование в отношении соцслужб18 сентября, 09:16 • 14148 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 18043 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?11:39 • 18072 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 29289 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 26310 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 27866 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 47068 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Си Цзиньпин
Андрей Парубий
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Киевская область
Китай
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 25291 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 24922 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 25168 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 23655 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 52926 просмотра
ТикТок
ЧатГПТ
The Economist
Еврофайтер Тайфун
E-6 Mercury

Атака дронов на Киевщине: мужчина получил ранение спины из-за падения обломков

Киев • УНН

 • 180 просмотра

В Киевской области в результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона ранен 60-летний мужчина. Пострадавшего госпитализируют в местную больницу.

Атака дронов на Киевщине: мужчина получил ранение спины из-за падения обломков

В Киевской области в результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона ранен человек, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

В результате вражеской атаки и падения обломков сбитого дрона в Бориспольском районе ранен человек. Мужчина 60 лет предварительно получил осколочное ранение поясничной области спины. Состояние среднее 

- говорится в сообщении.

По данным ОВА, сейчас пострадавший госпитализируется в местную больницу. 

Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям18.09.25, 18:46 • 3686 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Киевская область