Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям

В Киевской области зафиксировали вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности - говорится в сообщении.

В ОВА также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Добавим

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что из Черниговщины в Киевскую область направляется десяток дронов.