Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям

Киев • УНН

 • 992 просмотра

В Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, силы ПВО работают по целям. Граждан призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям

В Киевской области зафиксировали вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности 

- говорится в сообщении.

В ОВА также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Добавим

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что из Черниговщины в Киевскую область направляется десяток дронов.

В ближайшее время в столице снова может звучать воздушная тревога. Пожалуйста, будьте внимательны, воспользуйтесь ближайшим укрытием 

- добавил он.

Антонина Туманова

Война в Украине
Киевская область
Черниговская область