Вражеские дроны зафиксированы в Киевской области, ПВО работает по целям
Киев • УНН
В Киевской области зафиксированы вражеские БПЛА, силы ПВО работают по целям. Граждан призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области зафиксировали вражеские дроны, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности
В ОВА также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.
Добавим
Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что из Черниговщины в Киевскую область направляется десяток дронов.
В ближайшее время в столице снова может звучать воздушная тревога. Пожалуйста, будьте внимательны, воспользуйтесь ближайшим укрытием