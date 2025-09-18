Ворожі дрони зафіксовані на Київщині, ППО працює по цілях
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано ворожі БпЛА, сили ППО працюють по цілях. Громадян закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.
У Київській області зафіксували ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку
В ОВА також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу україсньких захисників.
Додамо
Раніше глава КМВА Тимур Ткаченко заявив, що з Чернігівщини на Київщину прямує десяток дронів.
Найближчим часом в столиці знову може лунати повітряна тривога. Будь ласка, будьте уважні, скористайтесь найближчим укриттям