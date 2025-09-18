$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 14070 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 23083 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 16169 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 15575 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 24869 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15020 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 44653 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43659 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33329 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ворожі дрони зафіксовані на Київщині, ППО працює по цілях

Київ • УНН

 • 130 перегляди

У Київській області зафіксовано ворожі БпЛА, сили ППО працюють по цілях. Громадян закликають перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Ворожі дрони зафіксовані на Київщині, ППО працює по цілях

У Київській області зафіксували ворожі дрони, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку 

- йдеться у повідомленні.

В ОВА також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу україсньких захисників.

Додамо

Раніше глава КМВА Тимур Ткаченко заявив, що з Чернігівщини на Київщину прямує десяток дронів.

Найближчим часом в столиці знову може лунати повітряна тривога. Будь ласка, будьте уважні, скористайтесь найближчим укриттям 

- додав він.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Київська область
Чернігівська область