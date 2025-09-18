$41.190.02
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 19656 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 28895 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 19413 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 17972 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 27666 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 15464 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 46907 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 44058 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33469 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Атака дронів на Київщині: чоловік отримав поранення спини через падіння уламків

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Київській області внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону поранено 60-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізують до місцевої лікарні.

Атака дронів на Київщині: чоловік отримав поранення спини через падіння уламків

У Київській області унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону поранено людину, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону у Бориспільському районі поранено людину. Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній 

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, наразі постраждалиц госпіталізується до місцевої лікарні. 

Ворожі дрони зафіксовані на Київщині, ППО працює по цілях18.09.25, 18:46 • 3658 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Київська область