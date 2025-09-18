Атака дронів на Київщині: чоловік отримав поранення спини через падіння уламків
Київ • УНН
У Київській області внаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону поранено 60-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізують до місцевої лікарні.
У Київській області унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону поранено людину, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону у Бориспільському районі поранено людину. Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній
За даними ОВА, наразі постраждалиц госпіталізується до місцевої лікарні.
