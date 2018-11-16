Астрономы обнаружили замороженную суперземлю неподалеку от Солнца
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Астрономы нашли замороженную экзопланету класса суперземель, масса которой больше чем втрое превышает массу Земли, на орбите звезды, расположенной всего в шести световых годах от нашего Солнца, передает УНН со ссылкой на СNN.
Экзопланета вращается вокруг звезды Барнарда - ближайшей одинокой звезды от Солнца. Это делает ее второй ближайшей к Земле экзопланетой, известной человечеству, пишет издание.
Планета была найдена после того, как астрономы собрали вместе данные, материалы и наблюдения за последние 20 лет, в том числе 771 отдельное измерение, сделанное с помощью семи инструментов.
Небесное тело, известное как b звезды Барнарда, вероятно, слабо освещено своей звездой. По мнению ученых, температура на планете немного ниже Сатурна. Исследователи считают, что планета является ледяной пустыней без жидкой воды, с враждебной средой, средняя температура поверхности которой - минус 274 градуса по Фаренгейту (минус 170 по Цельсию).
Сама красная карликовая звезда выделяет лишь около 0,4% от нашего солнечного сияния, поэтому планета получает около 2% от той интенсивности излучения, которое Земля получает от Солнца.
Планета расположена примерно на таком же орбитальном расстоянии от своей звезды, как Меркурий - от нашего Солнца, и делает полный оборот вокруг звезды за 233 дней.
Как сообщал УНН, в прошлом месяце международная команда астрономов обнаружила структуру "титанических размеров", которая образовалась через два миллиарда лет после Большого взрыва.