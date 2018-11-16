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Астрономи виявили заморожену суперземлю неподалік від Сонця

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Астрономи знайшли заморожену екзопланету класу суперземель, маса якої більше ніж втричі перевищує масу Землі, на орбіті зірки, яка розташована всього в шести світлових роках від нашого Сонця, передає УНН з посиланням на СNN.

Екзопланета обертається навколо зірки Барнарда – найближчої самотньої зірки від Сонця. Це робить її другою найближчою до Землі екзопланетою, відомою людству, пише видання.

Планета була знайдена після того, як астрономи зібрали докупи дані, матеріали та спостереження за останні 20 років, у тому числі 771 окреме вимірювання, зроблене за допомогою семи інструментів.

Небесне тіло, відоме як b зірки Барнарда, ймовірно, слабко освітлене своєю зіркою. На думку вчених, температура на планеті трохи нижча від Сатурна. Дослідники вважають, що планета є крижаною пустелею без рідкої води, з ворожим середовищем, середня температура поверхні якої – мінус 274 градуси за Фаренгейтом (мінус 170 за Цельсієм).

Сама червона карликова зірка виділяє лише близько 0,4% від нашого сонячного сяйва, тому планета отримує близько 2% від тієї інтенсивності випромінення, яке Земля отримує від Сонця.

Планета розташована приблизно на такій же орбітальній відстані від своєї зірки, як Меркурій - від нашого Сонця, і робить повний оберт навколо зірки за 233 дні.

Як повідомляв УНН, минулого місяця міжнародна команда астрономів виявила структуру "титанічних розмірів", яка утворилася через два мільярди років після Великого вибуху.

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