Астрономи виявили заморожену суперземлю неподалік від Сонця

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Астрономи знайшли заморожену екзопланету класу суперземель, маса якої більше ніж втричі перевищує масу Землі, на орбіті зірки, яка розташована всього в шести світлових роках від нашого Сонця, передає УНН з посиланням на СNN.