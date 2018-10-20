Астрономи знайшли "космічного титана" на краю Всесвіту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міжнародна команда астрономів виявила структуру "титанічних розмірів", яка утворилася через два мільярди років після Великого вибуху, передає УНН з посиланням на Phys.org.
Галакатичний прото-суперкластер, названий Гіперіоном, є найбільшою структурою, яку коли-небудь вдавалось помітити на такій великій відстані від Землі.
Протокластерами вчені називають великі скупчення матерії, з яких під час подальшого розширення Всесвіту сформувалися галактики сучасного вигляду.
Гіперіон був виявлений шляхом аналізу великого обсягу даних, отриманих за допомогою ультраглибокої зйомки VIMOS (VUDS).
Маса об’єкта становить близько мільйона мільярдів мас Сонця. Об'єкти подібної маси і раніше знаходили у доступній для огляду частині Всесвіту, але для вчених стало несподіванкою, що така величезна структура утворилася лише через 2,3 мільярда років після Великого вибуху.
Як повідомляв УНН, європейсько-японський космічний зонд BepiColombo з космодрому Куру у Французькій Гвіані успішно стартував до Меркурія.