До Меркурія відправили космічну місію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У суботу, 20 жовтня, європейсько-японський космічний зонд BepiColombo з космодрому Куру у Французькій Гвіані успішно стартував до Меркурія, передає УНН з посиланням на AP.
Європейське космічне агентство і Японське агентство аерокосмічних досліджень повідомили, що космічний корабель, названий на честь італійського вченого Джузеппе "Бепі" Коломбо, перебуває на правильній орбіті і відправив перший сигнал після запуску.
Повідомляється, що зонд має дістатись Меркурія в грудні 2025 року.
На його борту знаходяться два супутники, - "Bepi" і "Mio" - які досліджуватимуть Меркурій на різних орбітах. Мета місії BepiColombo - дослідити особливості поверхні Меркурію, а також магнітні поля планети.
Як повідомляв УНН, NASA планує у 2069 році запустити зонд за межі Сонячної системи до зірки Проксима Центавра на честь сторіччя місії Apollo 11 (Аполлон 11), коли людина вперше ступила на поверхню Місяця.