К Меркурию отправили космическую миссию

Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований сообщили, что космический корабль, названный в честь итальянского ученого Джузеппе "Бэпи" Коломбо, находится на правильной орбите и отправил первый сигнал после запуска.

Сообщается, что зонд должен добраться Меркурия в декабре 2025 года.

На его борту находятся два спутника - "Bepi" и "Mio" - которые будут исследовать Меркурий на разных орбитах. Цель миссии BepiColombo - исследовать особенности поверхности Меркурия, а также магнитные поля планеты.

Как сообщал УНН, NASA планирует в 2069 году запустить зонд за пределы Солнечной системы до звезды Проксима Центавра в честь столетия миссии Apollo 11 (Аполлон 11), когда человек впервые ступил на поверхность Луны.