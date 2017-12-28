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NASA відправить перший в історії зонд за межі Сонячної системи

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. NASA планує у 2069 році запустити зонд до екзозірки Проксима Центавра на честь сторіччя місії Apollo 11 (Аполлон 11), коли людина вперше ступила на поверхню Місяця, передає УНН з посиланням на New Scientist.

NASA відправить перший в історії зонд за межі Сонячної системи

Так, Проксима Центавра (Proxima Centauri) - найближча до Землі зірка, вона знаходиться на відстані трохи більше чотирьох світлових років від Сонячної системи.

Навколо неї обертається схожа розміром на Землю планета Proxima b, виявлена ​​в 2016 році: це найближча до нас позасонячна планета. Дослідженням саме цього об'єкта і розраховує зайнятися NASA.

Планета Proxima b знаходиться набагато ближче до своєї материнської зірки, ніж Меркурій до Сонця, а й сама Проксима набагато тьмяніше Сонця. Тому виходить, що Proxima b потрапляє всередину зони проживання свого світила. За оцінками, температура на її поверхні дозволяє існувати воді в рідкому стані.

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Майбутня місія, яка поки що не має певної назви, як раз і повинна дати відповідь на питання, чи може існувати життя на екзопланеті Proxima b.

Проте на Землі немає технологій, які дозволили б реалізувати місію.

Навіть за умови, що апарат буде летіти зі швидкістю в 10% від швидкості світла, він добереться до своєї мети тільки через 40 років. Та й на пересилку даних від апарату на Землю і на отримання команд зондом від пункту управління на такій відстані буде вимагатися близько чотирьох років.

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Тому в NASA в якості орієнтовних термінів здійснення місії називають 2069 рік (у честь сторіччя пілотованої місячної місії Apollo 11).

Очікується, що через півстоліття з'являться технології, які допоможуть реалізувати проект.

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