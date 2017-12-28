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NASA отправит первый в истории зонд за пределы Солнечной системы

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. NASA планирует в 2069 году запустить зонд к экзозвезды Проксима Центавра в честь столетия миссии Apollo 11 (Аполлон 11), когда человек впервые ступил на поверхность Луны, передает УНН со ссылкой на New Scientist.

NASA отправит первый в истории зонд за пределы Солнечной системы

Так, Проксима Центавра (Proxima Centauri) - ближайшая к Земле звезда, она находится на расстоянии чуть более четырех световых лет от Солнечной системы.

Вокруг нее вращается похожая за размером на Землю планета Proxima b, обнаруженная в 2016 году: это ближайшая к нам внесолнечная планета. Исследованием именно этого объекта и рассчитывает заняться NASA.

Планета Proxima b находится гораздо ближе к своей материнской звезде, чем Меркурий к Солнцу, но и сама Проксима гораздо тусклее Солнца. Поэтому получается, что Proxima b попадает внутрь зоны проживания своего светила. По оценкам, температура на ее поверхности позволяет существовать воде в жидком состоянии.

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Будущая миссия, которая пока не имеет определенного названия, как раз и должна дать ответ на вопрос, может ли существовать жизнь на экзопланете Proxima b.

Однако на Земле нет технологий, которые позволили бы реализовать миссию.

Даже при условии, что аппарат будет лететь со скоростью в 10% от скорости света, он доберется до своей цели только через 40 лет. И на пересылку данных от аппарата на Землю и на получение команд зондом от пункта управления на таком расстоянии будет требоваться около четырех лет.

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Поэтому в NASA в качестве ориентировочных сроков осуществления миссии называют 2069 (в честь столетия пилотируемой лунной миссии Apollo 11).

Ожидается, что через полвека появятся технологии, которые помогут реализовать проект.

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