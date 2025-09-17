Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000

$41.180.06
48.660.16
ukenru
16:51 • 2574 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 8762 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 16321 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 30509 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 37844 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 37836 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 101244 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 118643 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53691 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 62835 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 50557 просмотра
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17 сентября, 10:38 • 4502 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 15141 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 20295 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 16378 просмотра
публикации
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 16483 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 50674 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 101239 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 118638 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 66252 просмотра
УНН Lite
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 476 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 39183 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 44425 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 73640 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 70933 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат

Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Британский бренд Aston Martin и Egg разработали премиальную детскую коляску, вдохновленную дизайном автомобилей, с культовым стеганым узором. Новинка станет доступна в конце 2025 года в трех цветах по цене 3000 долларов.

Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000

Британский бренд Aston Martin и Egg создали люксовую коляску, вдохновленную дизайном автомобилей. Новинка с премиум-деталями и культовым стеганым узором будет доступна в конце 2025 года в трех цветах за $3000. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.

Детали

Aston Martin и Egg объединили усилия, чтобы создать премиальную детскую коляску высочайшего класса. Она воспроизводит тонкие параллели с дизайном автомобилей. В частности, культовый стеганый узор, который перекликается с интерьером DBX707.

Коляска будет доступна в трех цветах: зеленый с лаймовыми вставками, как у гоночных авто, и два винтажных серых варианта. Первые изделия появятся с четвертого квартала 2025 года по цене $3000.

Наши розничные торговцы и родители часто называли Egg Aston Martin в мире детских колясок, поэтому со всех сторон это партнерство выглядит как естественная эволюция. Как Aston Martin, так и Egg руководствуются дизайном, точностью и глубоким уважением к мастерству - это сотрудничество является идеальной встречей умов 

- сказал основатель бренда Egg Энди Крейн.

Porsche и Aston Martin повышают цены в США на фоне дальнейшего продления пошлин Трампа31.07.25, 12:57 • 3334 просмотра

Алена Уткина

Новости МираУНН LiteАвто