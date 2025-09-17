Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000

Британский бренд Aston Martin и Egg создали люксовую коляску, вдохновленную дизайном автомобилей. Новинка с премиум-деталями и культовым стеганым узором будет доступна в конце 2025 года в трех цветах за $3000. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз компании.

Детали

Aston Martin и Egg объединили усилия, чтобы создать премиальную детскую коляску высочайшего класса. Она воспроизводит тонкие параллели с дизайном автомобилей. В частности, культовый стеганый узор, который перекликается с интерьером DBX707.

Коляска будет доступна в трех цветах: зеленый с лаймовыми вставками, как у гоночных авто, и два винтажных серых варианта. Первые изделия появятся с четвертого квартала 2025 года по цене $3000.

Наши розничные торговцы и родители часто называли Egg Aston Martin в мире детских колясок, поэтому со всех сторон это партнерство выглядит как естественная эволюция. Как Aston Martin, так и Egg руководствуются дизайном, точностью и глубоким уважением к мастерству - это сотрудничество является идеальной встречей умов - сказал основатель бренда Egg Энди Крейн.

