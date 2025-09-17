Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000

Британський бренд Aston Martin та Egg створили люксовий візочок, натхненний дизайном автомобілів. Новинка із преміумдеталями та культовим стьобаним візерунком буде доступна наприкінці 2025 року в трьох кольорах за $3000. Про це пише УНН із посиланням на пресреліз компанії.

Деталі

Aston Martin та Egg об'єднали зусилля, щоб створити преміальний дитячий візочок найвищого класу. Він відтворює тонкі паралелі з дизайном автомобілів. Зокрема, культовий стьобаний візерунок, який перегукуються з інтер'єром DBX707.

Візочок буде доступний у трьох кольорах: зелений із лаймовими вставками, як у гоночних авто, та два вінтажні сірі варіанти. Перші вироби з’являться з четвертого кварталу 2025 року за ціною $3000.

Наші роздрібні торговці та батьки часто називали Egg Aston Martin у світі дитячих колясок, тому з усіх боків це партнерство виглядає як природна еволюція. Як Aston Martin, так і Egg керуються дизайном, точністю та глибокою повагою до майстерності - ця співпраця є ідеальною зустріччю розумів - сказав засновник бренду Egg Енді Крейн.

