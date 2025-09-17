Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000

$41.180.06
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
15:01 • 7558 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 15873 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 30049 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 31777 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
17 вересня, 05:30 • 37653 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 37714 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 100854 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22 • 118301 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08 • 53647 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
Британський бренд Aston Martin та Egg розробили преміальний дитячий візочок, натхненний дизайном автомобілів, із культовим стьобаним візерунком. Новинка стане доступною наприкінці 2025 року в трьох кольорах за ціною 3000 доларів.

Британський бренд Aston Martin та Egg створили люксовий візочок, натхненний дизайном автомобілів. Новинка із преміумдеталями та культовим стьобаним візерунком буде доступна наприкінці 2025 року в трьох кольорах за $3000. Про це пише УНН із посиланням на пресреліз компанії.

Деталі

Aston Martin та Egg об'єднали зусилля, щоб створити преміальний дитячий візочок найвищого класу. Він відтворює тонкі паралелі з дизайном автомобілів. Зокрема, культовий стьобаний візерунок, який перегукуються з інтер'єром DBX707.

Візочок буде доступний у трьох кольорах: зелений із лаймовими вставками, як у гоночних авто, та два вінтажні сірі варіанти. Перші вироби з’являться з четвертого кварталу 2025 року за ціною $3000.

Наші роздрібні торговці та батьки часто називали Egg Aston Martin у світі дитячих колясок, тому з усіх боків це партнерство виглядає як природна еволюція. Як Aston Martin, так і Egg керуються дизайном, точністю та глибокою повагою до майстерності - ця співпраця є ідеальною зустріччю розумів 

- сказав засновник бренду Egg Енді Крейн.

Porsche та Aston Martin підвищують ціни у США на тлі подальшого продовження мит Трампа31.07.25, 12:57 • 3334 перегляди

