Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000
Київ • УНН
Британський бренд Aston Martin та Egg розробили преміальний дитячий візочок, натхненний дизайном автомобілів, із культовим стьобаним візерунком. Новинка стане доступною наприкінці 2025 року в трьох кольорах за ціною 3000 доларів.
Деталі
Aston Martin та Egg об'єднали зусилля, щоб створити преміальний дитячий візочок найвищого класу. Він відтворює тонкі паралелі з дизайном автомобілів. Зокрема, культовий стьобаний візерунок, який перегукуються з інтер'єром DBX707.
Візочок буде доступний у трьох кольорах: зелений із лаймовими вставками, як у гоночних авто, та два вінтажні сірі варіанти. Перші вироби з’являться з четвертого кварталу 2025 року за ціною $3000.
Наші роздрібні торговці та батьки часто називали Egg Aston Martin у світі дитячих колясок, тому з усіх боків це партнерство виглядає як природна еволюція. Як Aston Martin, так і Egg керуються дизайном, точністю та глибокою повагою до майстерності - ця співпраця є ідеальною зустріччю розумів
