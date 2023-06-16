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Армия рф ударила по жилым массивам Херсона: известно о шести травмированных

Киев • УНН

 • 687436 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские войска сегодня обстреляли жилые массивы Херсона, известно о по меньшей мере шести травмированных людях, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.

Армия рф ударила по жилым массивам Херсона: известно о шести травмированных

Детали

По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона.

"Известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах. Данные уточняются", - указали в прокуратуре.

Как сообщается, повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Обстрелы продолжаются", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

В результате российского обстрела Новоберислава в Херсонской области погибли супруги.

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