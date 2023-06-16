Армия рф ударила по жилым массивам Херсона: известно о шести травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Российские войска сегодня обстреляли жилые массивы Херсона, известно о по меньшей мере шести травмированных людях, сообщили в Офисе Генпрокурора в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 16 июня около 13:00 российские военные начали массивно обстреливать жилые массивы города Херсона.
"Известно о по меньшей мере шести травмированных горожанах. Данные уточняются", - указали в прокуратуре.
Как сообщается, повреждены многоэтажка, админздание медицинского и учебного заведений, автотранспорт, линии электропередач.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"Обстрелы продолжаются", - отметили в Офисе Генпрокурора.
Напомним
В результате российского обстрела Новоберислава в Херсонской области погибли супруги.