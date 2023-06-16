Армія рф вдарила по житловим масивам Херсона: відомо про шістьох травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Російські війська сьогодні обстріляли житлові масиви Херсона, відомо про щонайменше шістьох травмованих людей, повідомили в Офісі Генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.
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За даними слідства, 16 червня близько 13:00 російські військові почали масивно обстрілювати житлові масиви міста Херсона.
"Наразі відомо про щонайменше шістьох травмованих містян. Дані уточнюються", - вказали у прокуратурі.
Як повідомляється, пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, автотранспорт, лінії електропередач.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"Обстріли тривають", - зазначили в Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо
Внаслідок російського обстрілу Новоберислава на Херсонщині загинуло подружжя.