Армия рф утром нанесла авиаудар по Сумской громаде: сбросила 2 КАБа
Киев • УНН
11 октября утром российские войска атаковали Сумскую городскую территориальную общину с воздуха. Было осуществлено два удара управляемыми авиабомбами (КАБ).
Российские войска сегодня утром атаковали Сумскую громаду, нанеся два удара управляемыми авиабомбами (КАБ), сообщили в Сумском горсовете в пятницу, пишет УНН.
Утром 11 октября враг атаковал Сумскую городскую территориальную громаду с авиации. Осуществлено 2 удара КАБ
На Сумщине сбито 7 дронов, враг обстрелял область 30 раз за ночь и утро11 октября 2024, 05:43 • 10777 просмотров