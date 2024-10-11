Армія рф вранці завдала авіаудар по Сумській громаді: скинула 2 КАБи
Київ • УНН
11 жовтня вранці російські війська атакували Сумську міську територіальну громаду з повітря. Було здійснено два удари керованими авіабомбами (КАБ).
Російські війська сьогодні вранці атакували Сумську громаду, завдавши два удари керованими авіабомбами (КАБ), повідомили у Сумській міськраді у п'ятницю, пише УНН.
Вранці 11 жовтня ворог атакував Сумську міську територіальну громаду з авіації. Здійснено 2 удари КАБ
На Сумщині збито 7 дронів, ворог обстріляв область 30 разів за ніч та ранок11.10.24, 08:43 • 20447 переглядiв