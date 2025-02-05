Армия рф ударила по Херсону и области: есть погибший, среди пострадавших - полицейские

С утра среды, 5 февраля, российские захватчики атакуют населенные пункты Херсонской области. В результате ряда обстрелов погиб гражданский, еще по меньшей мере 18 - получили ранения. Об этом сообщает Херсонская ОГА, пишет УНН.

С самого утра россияне атаковали Херсон с дронов. Под удар попали четверо мужчин - 42, 31, 36 и 52 лет. У них - взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук. Пострадавших доставили в больницу, - говорится в сообщении.

Детали

Позже в Антоновке из-за атаки российского БПЛА пострадали три человека. В результате сброса взрывчатки с дрона 48-летняя женщина и два мужчины получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние двух пострадавших медики оценивают как средней тяжести, одного - тяжелое. Всех их госпитализировали.

Также, в результате сброса взрывчатки ранения получили четверо гражданских - трое мужчин 47, 48 и 54 лет и 48-летняя женщина.

Во время эвакуации пострадавших сотрудниками полиции враг нанес повторный удар, атаковав полицейский автомобиль. В результате трое правоохранителей получили ранения.

Также, в Антоновке, в результате сброса взрывчатки 52-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент атаки он находился на улице.

Кроме того, ориентировочно в 08:20 российские войска атаковали с дрона и Киндейку. Из-за удара 63-летний местный житель получил взрывную травму, открытый перелом голени и осколочные ранения ноги. Пострадавшего доставили в больницу.

В то же утро в Днепровском районе Херсона 63-летний мужчина попал под удар российского дрона. У него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также ссадины лица.

Около 09:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Херсоне. Минно-взрывную травму получил 30-летний мужчина. Сейчас врачи его дообследуют и оказывают необходимую помощь.

Уже в 10:00 российские войска сбросили взрывчатку с дрона на автомобиль в Зеленовке. Пострадали двое мужчин, 53 и 40 лет. У них - минно-взрывные травмы и контузии.

Через час российская армия ударила из артиллерии снова по Херсону. Из-за атаки пострадали двое пожилых людей, которые находились дома. У 87-летнего мужчины и 88-летней женщины - взрывные травмы и контузии.

За январь российские войска выпустили 12 тысяч снарядов по Херсонщине, погибли 29 человек