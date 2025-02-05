Чотири людини постраждали від ранкової атаки рф дроном на Херсон

Російські війська дроном атакували Херсон сьогодні вранці, поранивши чотирьох людей, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Зранку росіяни атакували з БпЛА Херсон. Під удар потрапили четверо чоловіків - 42, 31, 36 та 52 років - повідомили в ОВА.

У постраждалих - вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук, вони у лікарні.

Доповнення

Минулої доби російські війська обстріляли 43 населені пункти Херсонської області, у тому числі Херсон, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру, зокрема, автозаправну станцію. Внаслідок атак загинула 1 людина, 8 отримали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.