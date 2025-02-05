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Чотири людини постраждали від ранкової атаки рф дроном на Херсон

Чотири людини постраждали від ранкової атаки рф дроном на Херсон

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Російські війська здійснили атаку безпілотником на Херсон, внаслідок чого поранено чотирьох чоловіків віком від 31 до 52 років. Постраждалі отримали вибухові травми та поранення кінцівок, їх доставлено до лікарні.

Російські війська дроном атакували Херсон сьогодні вранці, поранивши чотирьох людей, повідомили у середу у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН

Зранку росіяни атакували з БпЛА Херсон. Під удар потрапили четверо чоловіків - 42, 31, 36 та 52 років

- повідомили в ОВА.

У постраждалих - вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук, вони у лікарні.

Доповнення

Минулої доби російські війська обстріляли 43 населені пункти Херсонської області, у тому числі Херсон, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру, зокрема, автозаправну станцію. Внаслідок атак загинула 1 людина, 8 отримали поранення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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