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Трамп: США ведут «очень конструктивные переговоры по Украине»

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Четыре человека пострадали от утренней атаки рф дроном на Херсон

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Российские войска совершили атаку беспилотником на Херсон, в результате чего ранены четверо мужчин в возрасте от 31 до 52 лет. Пострадавшие получили взрывные травмы и ранения конечностей, они доставлены в больницу.

Российские войска дроном атаковали Херсон сегодня утром, ранив четырех человек, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН

Утром россияне атаковали из БПЛА Херсон. Под удар попали четверо мужчин - 42, 31, 36 и 52 лет

- сообщили в ОВА.

У пострадавших - взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук, они в больнице.

Дополнение

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 43 населенных пункта Херсонской области, в том числе Херсон, повредив жилые дома и инфраструктуру, в частности, автозаправочную станцию. В результате атак погиб 1 человек, 8 получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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