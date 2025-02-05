Четыре человека пострадали от утренней атаки рф дроном на Херсон
Киев • УНН
Российские войска совершили атаку беспилотником на Херсон, в результате чего ранены четверо мужчин в возрасте от 31 до 52 лет. Пострадавшие получили взрывные травмы и ранения конечностей, они доставлены в больницу.
Российские войска дроном атаковали Херсон сегодня утром, ранив четырех человек, сообщили в среду в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Утром россияне атаковали из БПЛА Херсон. Под удар попали четверо мужчин - 42, 31, 36 и 52 лет
У пострадавших - взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук, они в больнице.
Дополнение
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 43 населенных пункта Херсонской области, в том числе Херсон, повредив жилые дома и инфраструктуру, в частности, автозаправочную станцию. В результате атак погиб 1 человек, 8 получили ранения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.