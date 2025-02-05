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Армія рф вдарила по Херсону та області: є загиблий, серед постраждалих - поліцейські

Київ • УНН

 • 29310 перегляди

Російські війська провели серію атак дронами та артилерією по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, щонайменше 18 осіб отримали поранення, серед них троє поліцейських.

З ранку середи, 5 лютого, російські загарбники атакують населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 - зазнали поранень. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише УНН.

Із самого ранку росіяни атакували Херсон з дронів. Під удар потрапили четверо чоловіків - 42, 31, 36 та 52 років. У них - вибухові травми та уламкові поранення ніг і рук. Потерпілих доправили до лікарні,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Пізніше в Антонівці через атаку російського БПЛА постраждали троє людей. Внаслідок скидання вибухівки з дрона 48-річна жінка та два чоловіки дістали вибухові травми та уламкові поранення. Стан двох потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості, одного – тяжкий. Усіх їх шпиталізували.

Також, внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних - троє чоловіків 47, 48 та 54 років та 48- річна жінка.

Під час евакуації постраждалих працівниками поліції ворог завдав повторного удару, атакувавши поліцейський автомобіль. Унаслідок цього троє правоохоронців отримали поранення.

Також, в Антонівці, унаслідок скидання вибухівки 52-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям. В момент атаки він перебував на вулиці.

Крім того, орієнтовно о 08:20 російські війська атакували з дрона й Кіндійку. Через удар 63-річний місцевий житель дістав вибухову травму, відкритий перелом гомілки та уламкові поранення ноги. Потерпілого доставили до лікарні.

Того ж ранку у Дніпровському районі Херсона 63-річний чоловік потрапив під удар російського дрона. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також садна обличчя.

Близько 09:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Херсоні. Мінно-вибухову травму дістав 30-річний чоловік. Нині лікарі його дообстежують та надають необхідну допомогу.

Вже о 10:00 російські війська скинули вибухівку з дрона на автомобіль у Зеленівці. Постраждали двоє чоловіків, 53 та 40 років. В них - мінно-вибухові травми та контузії. 

Через годину російська армія вдарила з артилерії знову по Херсону. Через атаку постраждали двоє літніх людей, які перебували вдома. У 87-річного чоловіка та 88-річної жінки – вибухові травми і контузії. 

За січень російські війська випустили 12 тисяч снарядів по Херсонщині, загинули 29 людей 01.02.25, 21:26 • 37921 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоВійна
khersonХерсон

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