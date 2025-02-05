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У Херсоні і передмісті з ранку від ударів рф дронами вже 8 постраждалих

У Херсоні і передмісті з ранку від ударів рф дронами вже 8 постраждалих

Київ • УНН

 • 25969 перегляди

У Херсоні та передмісті внаслідок ранкових атак російських дронів постраждало 8 осіб. Серед постраждалих - жителі Антонівки та Кіндійки, один чоловік у тяжкому стані.

У Херсоні і передмісті з ранку від ударів російських військ дронами вже 8 постраждалих, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко у середу у Telegram, пише УНН.

На цю годину в нашій громаді вже 8 постраждалих від ворожих дронів

- написав Мрочко.

З Антонівки вранці було доправлено до лікарні 46-річного чоловіка. Він зранку потрапив під атаку ворожого дрона і був поранений. Згодом стало відомо про ще двох постраждалих від безпілотника росіян в Антонівці - 48-річна жінка та чоловік 53 років доставлені до лікарні. Чоловік у тяжкому стані.

А о 8:20 росіяни, з його слів, атакували Кіндійку з безпілотника. Постраждав 63-річний чоловік, він зараз в лікарні. 

Чотири людини постраждали від ранкової атаки рф дроном на Херсон05.02.25, 08:03 • 25209 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khersonХерсон

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