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Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
06:49 • 41176 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне и пригороде с утра от ударов рф дронами уже 8 пострадавших

В Херсоне и пригороде с утра от ударов рф дронами уже 8 пострадавших

Киев  •  УНН

 • 7812 просмотра

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В Херсоне и пригороде в результате утренних атак российских дронов пострадало 8 человек. Среди пострадавших - жители Антоновки и Киндейки, один человек в тяжелом состоянии.

В Херсоне и пригороде с утра от ударов российских войск дронами уже 8 пострадавших, сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в среду в Telegram, пишет УНН.

В настоящее время в нашей громаде уже 8 пострадавших от вражеских дронов

- написал Мрочко.

Из Антоновки утром был доставлен в больницу 46-летний мужчина. Он утром попал под атаку вражеского дрона и был ранен. Позже стало известно о еще двух пострадавших от беспилотника россиян в Антоновке - 48-летняя женщина и мужчина 53 лет доставлены в больницу. Мужчина в тяжелом состоянии.

А в 8:20 россияне, по его словам, атаковали Киндейку с беспилотника. Пострадал 63-летний мужчина, он сейчас в больнице. 

Четыре человека пострадали от утренней атаки рф дроном на Херсон05.02.25, 08:03 • 14480 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон

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