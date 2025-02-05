В Херсоне и пригороде с утра от ударов рф дронами уже 8 пострадавших
Киев • УНН
В Херсоне и пригороде в результате утренних атак российских дронов пострадало 8 человек. Среди пострадавших - жители Антоновки и Киндейки, один человек в тяжелом состоянии.
В Херсоне и пригороде с утра от ударов российских войск дронами уже 8 пострадавших, сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в среду в Telegram, пишет УНН.
В настоящее время в нашей громаде уже 8 пострадавших от вражеских дронов
Из Антоновки утром был доставлен в больницу 46-летний мужчина. Он утром попал под атаку вражеского дрона и был ранен. Позже стало известно о еще двух пострадавших от беспилотника россиян в Антоновке - 48-летняя женщина и мужчина 53 лет доставлены в больницу. Мужчина в тяжелом состоянии.
А в 8:20 россияне, по его словам, атаковали Киндейку с беспилотника. Пострадал 63-летний мужчина, он сейчас в больнице.
Четыре человека пострадали от утренней атаки рф дроном на Херсон05.02.25, 08:03 • 14480 просмотров