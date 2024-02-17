Армия рф продолжает прицельно бить по жилым кварталам Херсона: количество раненых возросло до трех

Оккупанты весь день прицельно бьют по жилым кварталам Херсона. Как сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, количество раненых возросло до трех, передает УНН.

"Сегодня россияне весь день прицельно бьют по жилым кварталам Херсона. На этот час имеем уже одного погибшего и трех раненых", - сообщил председатель МВА.

Кроме того, Мрочко показал на видео последствия вражеских обстрелов центральной части города.

Ранее

Как сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, Херсон сегодня подвергся очередному удару российских войск, один человек погиб, два человека ранены.