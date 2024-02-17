Армія рф продовжує прицільно бити по житлових кварталах Херсона: кількість поранених зросла до трьох
Київ • УНН
За даними місцевої влади, внаслідок російського обстрілу житлових кварталів у Херсоні загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Окупанти весь день прицільно б'ють по житлових кварталах Херсона. Як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, кількість поранених зросла до трьох, передає УНН.
"Сьогодні росіяни весь день прицільно б'ють по житлових кварталах Херсона. На цю годину маємо вже одного загиблого та трьох поранених", - повідомив голова МВА.
Крім того, Мрочко показав на відео наслідки ворожих обстрілів центральної частини міста.
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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсон сьогодні зазнав чергового удару російських військ, один чоловік загинув, двоє людей поранено.