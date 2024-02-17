Армія рф обстріляла Херсон, є загиблий і двоє поранених - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу Херсона загинув чоловік
Херсон сьогодні зазнав чергового удару російських військ, один чоловік загинув, двоє людей поранено, повідомив у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
російська армія обстріляла Херсон. Постраждали троє містян. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було до 45 років
Легкі поранення дістала 49-річна жінка. У неї – вибухова травма та поранення ноги, повідомив він.
Також, з його слів, до лікарні доставили чоловіка, 36 років. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Потерпілим надається необхідна меддопомога, зазначив Прокудін.
За уточненою інформацією, як повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, внаслідок ворожого обстрілу загинув 49-річний чоловік. "Він отримав травми, несумісні з життям. На момент атаки росіян загиблий перебував на вулиці", - вказав Мрочко у Telegram.
рф обстріляла Херсонську область, поранено 2 людей17.02.24, 08:12 • 30812 переглядiв