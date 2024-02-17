Армия рф обстреляла Херсон, есть погибший и двое раненых - ОВА
Киев • УНН
В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина.
Херсон сегодня подвергся очередному удару российских войск, один человек погиб, два человека ранены, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
российская армия обстреляла Херсон. Пострадали трое горожан. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Ориентировочно, погибшему было до 45 лет
Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее - взрывная травма и ранение ноги, сообщил он.
Также, по его словам, в больницу доставили мужчину, 36 лет. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.
Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, отметил Прокудин.
По уточненной информации, как сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, в результате вражеских обстрелов погиб 49-летний мужчина. "Он получил травмы, несовместимые с жизнью. К моменту атаки россиян погибший находился на улице", - указал Мрочко в Telegram.
рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека17 февраля 2024, 06:12 • 26003 просмотра
Армия рф обстреляла Херсон, есть погибший и двое раненых - ОВА
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