Армия рф обстреляла Херсон, есть погибший и двое раненых - ОВА

Херсон сегодня подвергся очередному удару российских войск, один человек погиб, два человека ранены, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия обстреляла Херсон. Пострадали трое горожан. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Ориентировочно, погибшему было до 45 лет - написал Прокудин в соцсетях.

Легкие ранения получила 49-летняя женщина. У нее - взрывная травма и ранение ноги, сообщил он.

Также, по его словам, в больницу доставили мужчину, 36 лет. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, отметил Прокудин.

По уточненной информации, как сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, в результате вражеских обстрелов погиб 49-летний мужчина. "Он получил травмы, несовместимые с жизнью. К моменту атаки россиян погибший находился на улице", - указал Мрочко в Telegram.

рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека