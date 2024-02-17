рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека
Киев • УНН
рф 15 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека получили ранения.
В Херсонской области рф осуществила 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки россияне совершили 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов, используя артиллерию, минометы, РСЗО, танки и беспилотные летательные аппараты по территории Херсонской области.
российские военные прицелились в жилые кварталы населенных пунктов области.
В результате этих атак 2 человека получили ранения.
рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет17 февраля 2024, 05:59 • 10986 просмотров
рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека
рф 15 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека получили ранения.
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