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рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 06:12  •  8336 просмотра

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рф 15 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека получили ранения.

В Херсонской области рф осуществила 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека ранены. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки россияне совершили 15 обстрелов, выпустив 46 снарядов, используя артиллерию, минометы, РСЗО, танки и беспилотные летательные аппараты по территории Херсонской области.

российские военные прицелились в жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате этих атак 2 человека получили ранения.

рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет17 февраля 2024, 05:59 • 10986 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
khersonХерсон
рф обстріляла Херсонську область, поранено 2 людей
russia shells Kherson region, wounds 2 people
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рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

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рф выпустила полтора десятка по Никопольскому району Днепропетровской области, целями которых были Никополь и Марганец, но никто не пострадал.

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В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

Жилой дом в селе Дмитровка Николаевской области был разрушен в результате вражеского артиллерийского обстрела 16 февраля. Жертв и пострадавших нет.

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В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.

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За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

В январе 2024 года из государственного бюджета было выделено 150,2 млрд грн кассовых расходов, из которых самыми весомыми направлениями являются заработная плата с начислениями - 75,9 млрд грн, в том числе 57,4 млрд грн для военнослужащих, социальное обеспечение - 42 млрд грн и трансферты местным бюджетам - 11,8 млрд грн.

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Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе

198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.

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198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения

В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.

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В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега

Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях

Военно-воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет для Днепропетровской и Запорожской областей.

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Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях

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Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты. Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.

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17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе

Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда

Пятеро пациентов крупнейшей больницы Газы умерли из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда на объект.

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