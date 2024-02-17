рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет
Киев • УНН
рф выпустила полтора десятка по Никопольскому району Днепропетровской области, целями которых были Никополь и Марганец, но никто не пострадал.
В Днепропетровской области рф выпустила полтора десятка снарядов по Никопольщине. Пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вчера россияне выпустили полтора десятка снарядов по Никопольщине.
Артиллерийские обстрелы продолжались с вечера до полуночи и взяли целью сам Никополь и Марганец.
Всего за этот период произошло 4 атаки.
К счастью, в результате атаки никто из мирного населения не пострадал.
Добавим
В других районах Днепропетровщины в течение ночи атак не зафиксировано.
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