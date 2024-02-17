рф обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, жертв немає
Київ • УНН
рф випустила півтора десятка по Нікопольському району Дніпропетровської області, цілями яких були Нікополь та Марганець, але ніхто не постраждав.
У Дніпропетровській області рф випустила півтора десятки снарядів по Нікопольщині. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
Учора росіяни випустили півтора десятка снарядів по Нікопольщині.
Артилерійські обстріли тривали від вечора до опівночі і взяли на мету сам Нікополь та Марганець.
Усього за цей період відбулося 4 атаки.
На щастя, внаслідок атаки ніхто з мирного населення не постраждав.
Додамо
У інших районах Дніпропетровщини протягом ночі атак не зафіксовано.
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