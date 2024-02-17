У селі Дмитрівка внаслідок російського обстрілу зруйновано житловий будинок, постраждалих немає

На Миколаївщині зруйновано житловий будинок у селі Дмитрівка, без постраждалих. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

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На Миколаївщині 16 лютого о 20:02 та 23:20 внаслідок одного з артилерійських ворожих обстрілів у селі Дмитрівка Куцурубської громади сталося руйнування житлового будинку. На щастя, постраждалих немає.

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17 лютого о 4:05, росіяни завдали артилерійських обстрілів по місті Очаків та береговій лінії Очаківської громади Миколаївської області. У цьому випадку також інформації про постраждалих немає.

За останню добу рф завдала 8 ракетних ударів, 55 авіаційних атак, 137 залпових обстрілів