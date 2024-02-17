В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

На Николаевщине разрушен жилой дом в селе Дмитровка, без пострадавших. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

На Николаевщине 16 февраля в 20:02 и 23:20 в результате одного из артиллерийских вражеских обстрелов в селе Дмитровка Куцурубской громады произошло разрушение жилого дома. К счастью, пострадавших нет.

Добавим

17 февраля в 4:05, россияне нанесли артиллерийские обстрелы по городу Очаков и береговой линии Очаковской общины Николаевской области. В этом случае также информации о пострадавших нет.

За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов