В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет
Жилой дом в селе Дмитровка Николаевской области был разрушен в результате вражеского артиллерийского обстрела 16 февраля. Жертв и пострадавших нет.
За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов
россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.
Госбюджет 2024: Кассовые расходы достигли 150,2 млрд грн в январе
В январе 2024 года из государственного бюджета было выделено 150,2 млрд грн кассовых расходов, из которых самыми весомыми направлениями являются заработная плата с начислениями - 75,9 млрд грн, в том числе 57,4 млрд грн для военнослужащих, социальное обеспечение - 42 млрд грн и трансферты местным бюджетам - 11,8 млрд грн.
198,8 миллионов гривен будет выделено со счета UNITED24 для удовлетворения потребностей здравоохранения
Правительство приняло решение о выделении 198,8 млн грн с единого счета UNITED24 на закупку медицинского оборудования и специализированного автотранспорта.
В ближайшие несколько дней в Киеве ожидается спокойная погода с возможностью небольшого снега
Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что в ближайшие дни в Киеве будет относительно спокойная погода с периодами без осадков, ночью в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, а во вторник - мокрый снег с дождем.
Воздушные силы сообщают о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные силы Украины предупредили о потенциальной угрозе баллистических ракет для Днепропетровской и Запорожской областей.
17 февраля: День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе
Сегодня, 17 февраля, все желающие могут присоединиться ко Дню спонтанного проявления доброты. Событие возникло в 1995 году в США. Его цель - сделать людей немного счастливее и распространить частичку доброты вокруг себя.
Пятеро пациентов умерли в больнице Газы из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда
Пятеро пациентов крупнейшей больницы Газы умерли из-за отключения электроэнергии после израильского военного рейда на объект.
Воздушные силы предупреждают о возможных ударах баллистическими ракетами по северным и восточным регионам
Военно-воздушные силы Украины предупредили о возможных ударах баллистических ракет по Черниговской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
В Киевской области открыты "Классы безопасности" для школьников
В Киевской области открылись классы для обучения школьников мерам безопасности и правилам поведения в экстремальных ситуациях.