рф обстріляла Херсонську область, поранено 2 людей
Київ • УНН
рф 15 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 46 снарядів. Унаслідок цих атак 2 людини отримали поранення.
У Херсонській області рф здійснила 15 обстрілів, випустивши 46 снарядів. У результаті цих атак 2 людини поранено. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Протягом минулої доби росіяни здійснили 15 обстрілів, випустивши 46 снарядів, використовуючи артилерію, міномети, РСЗВ, танки та безпілотні літальні апарати по території Херсонської області.
російські військові прицілилися у житлові квартали населених пунктів області.
Унаслідок цих атак 2 людини отримали поранення.
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