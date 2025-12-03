$42.340.08
армия РФ потеряла 1200 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 798 просмотра

За минувшие сутки, 2 декабря, российская армия потеряла 1200 военных, 12 артсистем и 47 единиц автомобильной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили 1 176 230 человек.

армия РФ потеряла 1200 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки, 2 декабря, российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла еще 1 200 военных, 12 артсистем и 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1 176 230 (+1 200) человек;
    • танков – 11 393 (+6) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 682 (+3) ед;
        • артиллерийских систем – 34 780 (+12) ед;
          • РСЗО – 1 555 (+3) ед;
            • средства ПВО – 1 253 (+0) ед;
              • самолетов – 430 (+0) ед;
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90) ед;
                    • крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 68 688 (+47) ед;
                            • специальная техника – 4 012 (+1) ед.

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              2 декабря на фронте произошло 191 боевое столкновение, с наибольшей активностью на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 48 попыток прорыва. На этом направлении украинские воины обезвредили 130 оккупантов и уничтожили танк, ББМ и 19 беспилотников.

                              Вита Зеленецкая

