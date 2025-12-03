армия РФ потеряла 1200 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За минувшие сутки, 2 декабря, российская армия потеряла 1200 военных, 12 артсистем и 47 единиц автомобильной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили 1 176 230 человек.
За прошедшие сутки, 2 декабря, российская оккупационная армия в войне против Украины потеряла еще 1 200 военных, 12 артсистем и 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 176 230 (+1 200) человек;
- танков – 11 393 (+6) ед;
- боевых бронированных машин – 23 682 (+3) ед;
- артиллерийских систем – 34 780 (+12) ед;
- РСЗО – 1 555 (+3) ед;
- средства ПВО – 1 253 (+0) ед;
- самолетов – 430 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 86 231 (+90) ед;
- крылатые ракеты – 4 024 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 68 688 (+47) ед;
- специальная техника – 4 012 (+1) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
2 декабря на фронте произошло 191 боевое столкновение, с наибольшей активностью на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 48 попыток прорыва. На этом направлении украинские воины обезвредили 130 оккупантов и уничтожили танк, ББМ и 19 беспилотников.
"Продолжается зачистка территории": Сырский заявил, что ВСУ улучшили тактическое положение возле Купянска03.12.25, 00:24 • 2308 просмотров