армія рф втратила 1200 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За минулу добу, 2 грудня, російська армія втратила 1200 військових, 12 артсистем та 47 одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали 1 176 230 осіб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб;
- танків – 11 393 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од;
- артилерійських систем – 34 780 (+12) од;
- РСЗВ – 1 555 (+3) од;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од;
- літаків – 430 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) од;
- крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од;
- спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
2 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, з найбільшою активністю на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 48 спроб прориву. На цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів та знищили танк, ББМ і 19 безпілотників.
