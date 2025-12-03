армія рф втратила 1200 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 2 грудня російська окупаційна армія у війні проти України втратила ще 1 200 військових, 12 артсистем і 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб;

танків – 11 393 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од;

артилерійських систем – 34 780 (+12) од;

РСЗВ – 1 555 (+3) од;

засоби ППО – 1 253 (+0) од;

літаків – 430 (+0) од;

гелікоптерів – 347 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) од;

крилаті ракети – 4 024 (+0) од;

кораблі / катери – 28 (+0) од;

підводні човни – 1 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од;

спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Нагадаємо

2 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, з найбільшою активністю на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 48 спроб прориву. На цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів та знищили танк, ББМ і 19 безпілотників.

