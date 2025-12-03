$42.340.08
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 10239 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 12077 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35 • 24472 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 62171 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 44654 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 35963 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32783 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58610 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55282 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
армія рф втратила 1200 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 78 перегляди

За минулу добу, 2 грудня, російська армія втратила 1200 військових, 12 артсистем та 47 одиниць автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали 1 176 230 осіб.

армія рф втратила 1200 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 2 грудня російська окупаційна армія у війні проти України втратила ще 1 200 військових, 12 артсистем і 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 176 230 (+1 200) осіб;
    • танків – 11 393 (+6) од;
      • бойових броньованих машин – 23 682 (+3) од;
        • артилерійських систем – 34 780 (+12) од;
          • РСЗВ – 1 555 (+3) од;
            • засоби ППО – 1 253 (+0) од;
              • літаків – 430 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 231 (+90) од;
                    • крилаті ракети – 4 024 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 688 (+47) од;
                            • спеціальна техніка – 4 012 (+1) од.

                              У Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              2 грудня на фронті відбулося 191 бойове зіткнення, з найбільшою активністю на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 48 спроб прориву. На цьому напрямку українські воїни знешкодили 130 окупантів та знищили танк, ББМ і 19 безпілотників.

                              Віта Зеленецька

