Армия рф пытается расширить зону боевых действий в Харьковской области, в частности в направлениях Дегтярного и соседних сел - ГПСУ

В Харьковской области оккупационные войска проявляют высокую активность в направлении села Дегтярное и пытаются расширить зону боевых действий на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Если говорить, в частности, о Харьковской области, то враг уже достаточно долгое время проявляет свою большую активность в направлении населенного пункта Дегтярное и пытается расширить зону боев на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках, но понеся потери, противник достичь попыток по продвижению вглубь территории нашей страны не смог - сказал Демченко.

Он добавил, что в пределах Харьковской области также наблюдается активность противника и в направлении населенного пункта Двуречанское.

В той же операционной зоне, но здесь враг уже долгое время, хоть и не слишком активно, но периодически применяет малые пехотные группы, которые пытаются, в частности, накопиться в какой-то посадке, чтобы большими силами пытаться атаковать позиции ГПСУ, но понеся потери также продвинуться вглубь нашей страны не может - добавил Демченко.

Кроме того, подобные попытки фиксируются и в районе Волчанских хуторов, однако они не приносят результатов для противника.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб.