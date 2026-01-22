Армия рф пытается расширить зону боевых действий в Харьковской области, в частности в направлениях Дегтярного и соседних сел - ГПСУ

$43.180.08
10:59 • 1268 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 9670 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 16589 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 24428 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 39978 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 38798 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 62160 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 33414 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 55049 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54710 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 5570 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 12566 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 26362 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 13731 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto06:26 • 10747 просмотра
публикации
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 3376 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 62147 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 55037 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 54359 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 54700 просмотра
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 19830 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 17370 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 17912 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 54364 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 36857 просмотра
Армия рф пытается расширить зону боевых действий в Харьковской области, в частности в направлениях Дегтярного и соседних сел - ГПСУ

Киев • УНН

 • 780 просмотра

На Харьковщине враг проявляет активность в направлении Дегтярного, пытаясь расширить зону боевых действий на Нестерное и Круглое. Также фиксируется активность возле Двуречанского и Волчанских хуторов, но без успеха для оккупантов.

Армия рф пытается расширить зону боевых действий в Харьковской области, в частности в направлениях Дегтярного и соседних сел - ГПСУ

В Харьковской области оккупационные войска проявляют высокую активность в направлении села Дегтярное и пытаются расширить зону боевых действий на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Если говорить, в частности, о Харьковской области, то враг уже достаточно долгое время проявляет свою большую активность в направлении населенного пункта Дегтярное и пытается расширить зону боев на соседние населенные пункты - Нестерное и Круглое. За прошедшие сутки также происходили попытки штурмовых действий на этих участках, но понеся потери, противник достичь попыток по продвижению вглубь территории нашей страны не смог

- сказал Демченко.

Он добавил, что в пределах Харьковской области также наблюдается активность противника и в направлении населенного пункта Двуречанское.

В той же операционной зоне, но здесь враг уже долгое время, хоть и не слишком активно, но периодически применяет малые пехотные группы, которые пытаются, в частности, накопиться в какой-то посадке, чтобы большими силами пытаться атаковать позиции ГПСУ, но понеся потери также продвинуться вглубь нашей страны не может

- добавил Демченко.

Кроме того, подобные попытки фиксируются и в районе Волчанских хуторов, однако они не приносят результатов для противника.

Напомним

За прошедшие сутки на фронте произошло 154 боевых столкновения. Оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 84 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 197 управляемых авиационных бомб.

Павел Башинский

Война в Украине
Село
Война в Украине
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины