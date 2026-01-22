Армія рф намагається розширити зону боїв у Харківській області, зокрема у напрямках Дігтярного та сусідні села - ДПСУ

У Харківській області окупаційні війська проявляють високу активність у напрямку села Дігтярне та намагаються розширити зону бойових дій на сусідні населені пункти - Нестерне та Кругле. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Якщо говорити, зокрема про Харківську область, то ворог вже досить довгий час проявляє свою велику активність у напрямку населеного пункту Дігтярне і намагається розширити зону боїв на сусідні населені пункти - Нестерне та Кругле. За минулу добу також відбувалися спроби штурмових дій на цих ділянках, але зазнавши збитків, противник досягти спроб щодо просування вглиб території нашої країни не зміг - сказав Демченко.

Він додав, що в межах Харківської області також спостерігається активність противника й у напрямку населеного пункту Дворічанське.

В тій самій операційній зоні, але тут ворог вже довгий час, хоч і не надто активно, але періодично застосовує малі піхотні групи, які намагаються, зокрема накопичитися у якійсь посадці, щоб більшими силами намагатися атакувати позиції ДПСУ, але зазнавши збитків також просунутися вглиб нашої країни не може - додав Демченко.

Окрім того, подібні спроби фіксують і в районі Вовчанських хуторів, однак вони не приносять результатів для противника.

Нагадаємо

Впродовж минулої доби на фронті відбулось 154 бойові зіткнення. Окупанти завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 84 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 197 керованих авіаційних бомб.