Армия рф осуществила ракетную атаку на Боровую предварительно "Искандером-М" - прокуратура

Российские войска, предварительно, ракетой "Искандер-М", совершили атаку на Боровую в Харьковской области, где погиб человек и еще 7 человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних ребят, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 6 марта около 13:20 оккупанты нанесли ракетный удар по жилому массиву поселка Боровая Изюмского района.

Предварительно, вооруженные силы рф ударили по населенному пункту ракетой "Искандер-М". В поселке повреждены исключительно гражданские объекты: жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки и авто - сообщили в Харьковской областной прокуратуре в Telegram.

"Ракета попала на территорию частного домовладения. В это время во дворе находился 70-летний мужчина, который хотел поставить свое авто в гараж. Он погиб на месте", - сообщили в прокуратуре.

В другом доме, как отмечается, пострадала семья: 44-летняя женщина и ее пятеро детей. Среди них ее 24-летняя дочь и четверо сыновей 14, 16, 18 и 12 лет. Всех госпитализировали в больницу, указали в прокуратуре.

Также, по данным прокуратуры, получил ранения 73-летний местный житель, медики оказали ему помощь на месте.

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