Армія рф здійснила ракетну атаку на Борову попередньо "Іскандером-М" - прокуратура
Київ • УНН
За даними української прокуратури, внаслідок російського ракетного обстрілу села Борова в Харківській області загинула одна людина, ще семеро, в тому числі троє неповнолітніх хлопців, отримали поранення.
Російські війська, попередньо, ракетою "Іскандер-М", здійснили атаку на Борову у Харківській області, де загинув чоловік та ще 7 людей постраждали, у тому числі троє неповнолітніх хлопців, повідомили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 6 березня близько 13:20 окупанти завдали ракетний удар по житловому масиву селища Борова Ізюмського району.
Попередньо, збройні сили рф вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер-М". У селищі пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та авто
"Ракета влучила на територію приватного домоволодіння. В цей час на подвірʼї перебував 70-річний чоловік, який хотів поставити своє авто у гараж. Він загинув на місці", - повідомили у прокураті.
В іншому будинку, як зазначається, постраждала родина: 44-річна жінка та її пʼятеро дітей. Серед них її 24-річна донька та четверо синів 14, 16, 18 та 12 років. Усіх госпіталізовано до лікарні, вказали у прокуратурі.
Також, за даними прокуратури, отримав поранення 73-річний місцевий мешканець, медики надали йому допомогу на місці.
Обстріл рф Борової на Харківщині: кількість постраждалих зросла до семи06.03.24, 15:19 • 71814 переглядiв