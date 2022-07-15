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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетные удары по школам Харькова: в ОВА показали фото разрушений

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Ночью российские военные нанесли ракетные удары по учебным заведениям Харькова. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram показал фото разрушений, информирует УНН.

Детали

"Российские ракеты снова попали на территории учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах. Рядом - ни одной военной инфраструктуры, только гражданские объекты. Последствия – на фото. К счастью, пострадавших нет", – сообщил Синегубов.

По его словам, правоохранители тщательно документируют каждое преступление российских оккупантов.

Дополнение 

Ночью российские оккупанты выпустили по Харькову три ракеты. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг бил исключительно по гражданской инфраструктуре: две ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе, еще одна – во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе.

Сегодня утром рашисты выпустили 10 ракет по Николаеву – попали в два крупнейших университета города, есть 4 раненых.

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