Ракетные удары по школам Харькова: в ОВА показали фото разрушений
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Ночью российские военные нанесли ракетные удары по учебным заведениям Харькова. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram показал фото разрушений, информирует УНН.
Детали
"Российские ракеты снова попали на территории учебных заведений в Холодногорском и Индустриальном районах. Рядом - ни одной военной инфраструктуры, только гражданские объекты. Последствия – на фото. К счастью, пострадавших нет", – сообщил Синегубов.
По его словам, правоохранители тщательно документируют каждое преступление российских оккупантов.
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Ночью российские оккупанты выпустили по Харькову три ракеты. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг бил исключительно по гражданской инфраструктуре: две ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе, еще одна – во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе.
Сегодня утром рашисты выпустили 10 ракет по Николаеву – попали в два крупнейших университета города, есть 4 раненых.