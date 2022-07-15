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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 13449 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Ракетні удари по школах Харкова: в ОВА показали фото руйнувань

Ракетні удари по школах Харкова: в ОВА показали фото руйнувань

Київ • УНН

 • 124123 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Вночі російські військові завдали ракетних ударів по навчальних закладах Харкова. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram показав фото руйнувань, інформує УНН.

Деталі

"Російські ракети знову влучили на території навчальних закладів у Холодногірському та Індустріальному районах. Поряд - жодної військової інфраструктури, лише цивільні об’єкти. Наслідки - на фото. На щастя, постраждалих немає", - повідомив Синєгубов.

За його словами, правоохоронці ретельно документують кожний злочин російських окупантів.

Доповнення 

Вночі російські окупанти випустили по Харкову три ракети. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі: дві ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі, ще одна – у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі.

Сьогодні вранці рашисти випустили 10 ракет по Миколаєву – влучили в два найбільших університети міста, є 4 поранених.

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